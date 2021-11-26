四年內壽險資金投資將逐步轉向。國泰人壽執行副總林昭廷26日指出，2026年1月1日台灣要同步接軌IFRS17與新清償能力指標ICS2.0，壽險公司經營模式、投資及財報會跟現在大不相同，要區分適格資產、並著重保單資產與負債匹配，未來會降低風險性資產，即股票、基金的投資占比，加碼固定收益，如債券、具租金收益不動產、放款等。

安定基金與會計研究發展基金會合辦保險業永續發展與財務報導研討會，安定基金董事長林銘寬表示，保險公司接軌IFRS17，要付出龐大的建置系統費用及營運支出，未來也可能讓盈餘與淨值有較大的波動，但長遠來看，接軌將可提升保險業資產負債管理能力、保單轉型，亦永續經營的一環。

國際間2023年即會接軌IFRS17，明年開始平行測試，安侯建業會計師李逢暉表示，據其9月針對25家保險公司調查，接軌所花的時間比預期久，有1/3的受訪公司還在調計算系統，不到45％的公司確認未來財報揭露，42％仍在調整會計科目及分錄規則，逾70％的受訪公司都尚未完成相關測試。

由於IFRS17需要保單分類、對應投資資產，最重要的是負債面，即保單準備金要用市場利率貼現，揭露各壽險公司是否有利差損或有利差益，金管會決定台灣延後三年上路，即2026年才接軌，但準備時間亦很緊迫。

林昭廷表示，未來壽險公司賣股票、基金等獲利，不進損益表，而是放在股東權益的可分配盈餘項下，若不逐月揭露這部分金額，則壽險公司將不必為了衝獲利，在股海中殺進殺出；同時風險性資產投資過多，無法對應保單利率，恐會有利差損或增資壓力，一般來說，股票及基金等投資金額會跟各壽險公司淨值相去不遠。

如現行壽險公司投資股票、基金等遠逾新台幣3兆元，但壽險業10月底淨值只有2.6兆元，且IFRS17後保單負債也會隨利率變動，影響淨值，所以股票、基金占比勢必要降低，但由於還有四年時間，資金亦會成長，所以現有部位未必需要減持，只是占比會下降。