惠譽國際信評最新上調安聯台灣貨幣市場基金的國內信用風險評等為「AAAf(twn)」，確認國內市場風險敏感評等「S1(twn)」，上調信評原因來自該檔基金的信用質量表現，已優於原先的評等。

惠譽指出，該基金的資產管理人作到比台灣監管要求更為嚴格的內部投資準則，該準則原則上要求交易對手最低評等為「A-(twn)」，而不是監管規定的「BBB(twn)」 ，使得基金的資產信用品質能保持良好。

由安聯投信所管理的安聯台灣貨幣市場基金，主要投資於定期存款、附買回交易、短期票券以及活期存款，截至2021年9月底淨資產為新台幣172億元，佔國內貨幣市場基金整體市場的1.9％左右，同一期間，基金的加權平均存續期間為85天，相對於國內同類型基金較短，低於國內同類型基金的平均值109天。

安聯投信是德國安聯環球投資的全資子公司，惠譽表示，安聯台灣貨幣市場基金自2020年6月首次獲得評等以來，其管理一直較為保守，WARF一直處於「AAAf(twn) 」範圍，一直表現出高信用質量，且結合該資產管理人保守的內部投資準則，惠譽因此決定上調評等至「AAAf(twn) 」。