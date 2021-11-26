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網上流傳一部行車紀錄器，事發地點位於台中市台灣大道，一名騎在慢車道的男騎士打算超車，一直在遊覽車後方來回繞行，結果一鑽反而直直撞上停在路邊的計程車，摔個倒栽蔥，影片曝光網友全都笑翻了。

臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上傳一部行車紀錄器，事發地點為台中市台灣大道四段，一名男騎士24日下午1時許行經該處慢車道時，幾次想要超越前方的遊覽車，來回在左右繞行，想尋「縫」鑽。

男騎士鑽車縫鑽出事，直接撞上計程車。（翻攝自臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

未料在下段畫面中，遊覽車剛駛過BRT站點，騎士就急著自遊覽車右側切入，完全沒注意到前方路邊停靠著一輛計程車，男騎士就狠狠撞上計程車，整個人受到反作用力向後彈，湊巧在後方全程目睹的車主還爆出一陣猖狂的笑聲，也一同被行車紀錄器錄下。

影片曝光後，不少網友留言回應，「要賠償車損+營業損失」、「要賠償車損+營業損失」、「我笑了，笑到肚子痛了～感謝療癒我的心情。」、「真的好好笑，好舒服喔！」、「耍帥，超車不用看，一次就不敢了，幸好還給你有時間煞車」、「你們怎麼可以這麼沒同情心…一直笑他…我至少看了五次以上了」、「笑到咳嗽，比撞車嗨」。