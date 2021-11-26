IKEA敦北店原址重開引起爭議，今年4月IKEA敦北店結束營業清倉特價時，許多人抱著不捨的心情前往捧場，而今竟然重回了原來據點。IKEA重回敦北背後原因也曝光，原來是房東重啟談判，整體租金下調的緣故。

「IKEA台北城市店－小巨蛋」即將在11月30日開幕，主要鎖定上班族、租屋族、單身貴族需求，賣場面積相較原先的敦北店規模更小，大約2000坪左右，與原店的概念不同，以小型家具、展示家俱、家飾品為主，且還新增自助結帳區，讓消費者可以省去排隊時間快速結帳。

據了解原址的二房東王朝大酒店經營者，應該沒有找到後續的承租者，於是主動找IKEA洽談，IKEA表示只想租的範圍比原有小1000多坪，整體的租金也下調，最後房東也接受這個條件。

IKEA則表示，原本是真的離開敦北小巨蛋商圈的，連門店裝潢都拆光了，但峰迴路轉沒想到還有機會再回來。