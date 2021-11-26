台南市昨日新增2例境外移入確診民眾，1人從越南入境、1人由深圳轉香港入境，均在防疫旅館隔離期滿前，採檢發現確診；衛生局疫調發現，防疫計程車司機載送採檢居然擅自安排4位隔離期滿需採檢民眾搭同1輛車，造成同車另2位居家檢疫者可能染疫風險，除已開除司機，後續如另2人染疫，也將向司機追究相關法律責任。

疫情緩和，防疫警戒心也跟著鬆了？搭乘防疫計程車原則為1人1輛車至衛生局安排採檢院所，但昨天傳出台南有1輛防疫計程車，為了「省事」，昨天上午負責載送隔離期滿需採檢的民眾接受採檢時，居然讓4人同車，結果，採檢出爐，其中2人確診。

同車另2人原本隔離14天期滿已經可以返家，結果為此，又要多隔離14天，不但如此，2人也莫名承受可能染疫的風險。

據悉，4人當時被塞同車曾提出質疑，結果司機告知「沒關係，已經跟衛生局告知」，讓衛生局獲悉後，也為之氣結。衛生局長許以霖說，依照中央流行疫情指揮中心規定，隔離期滿前採檢，應該搭乘防疫計程車且原則為1人1車至衛生局安排的採檢院所，司機卻為了省事，使得民眾蒙受染疫風險，實在不應該。

衛生局已將該名司機居家隔離並採檢，目前報告為陰性，且台南市公共運輸處也依照行政契約書，終止該防疫計程車司機合約。衛生局強調，後續若有相關居家檢疫民眾因此而造成感染 ，衛生局將依照傳病防治法36條規定，懲處該名司機。

許以霖說，隨著台灣疫情趨緩，民眾防疫警戒心可能比較鬆懈，目前全市有8輛防疫計程車，春節將增至100輛，負責接送居家民眾由機場到防疫旅館，或是由接駁站至防疫旅館並接受衛生局安排隔離期滿採檢，絕對不容許再發生類似情形。