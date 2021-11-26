許多人覺得使用頭髮造型工具來為頭髮塑型，非常傷害髮質，其實只要選對產品，就能降低造型過程對髮質的影響。沙宣水膜力柔髮夾、Dyson造型器經過特殊設計，降低對髮絲的傷害，打造美麗髮型同時能避免乾燥，維持秀髮柔順光澤。Dyson造型器今年冬天推出限量普魯士藍冬日限定版，是美髮控不能錯過的夢幻逸品。

全新沙宣24mm等離子柔髮直捲造型夾，又稱為「水膜力柔髮夾」，透過同時釋放正負離子的獨家Moistwrap等離子水膜科技，同時釋放五百萬組正負離子，吸引空氣中水分子裡的氫氣離子，快速將大量水分子帶到頭髮表面，形成一層等離子水膜，牢牢鎖住水分，讓秀髮即便在冷風乾燥的冬季也能不畏靜電，閃耀柔順光澤。

沙宣24mm等離子柔髮直捲造型夾浮動式面板設計，可以讓面板配合夾取的角度及方向傾斜，使用起來滑順不卡卡，減少不當拉扯，保護你的秀髮，初學者也可以輕易上手。（圖／品牌提供）

「水膜力柔髮夾」機身外觀延續高人氣的櫻花粉設計，除了獨家等離子水膜科技，更搭配新一代專利浮動式面板，可以配合夾取角度和方向傾斜，讓整燙的過程更加輕鬆舒適。因應不同髮質使用的兩檔溫度調節，以及方便出差旅行使用的自動調校國際電壓設計，讓你不論身在何時何地，都能輕鬆使用，在冷冽的強風裡再也不用擔心頭髮毛燥，讓沙宣等離子柔髮直捲造型器成為你的髮型救星！

Dyson Airwrap™ 造型器普魯士藍冬日限定版。（邱映慈攝）

在台灣受到大家歡迎的Dyson在年末限量推出全新Dyson Airwrap™ 造型器普魯士藍冬日限定版，即日起於Dyson官方網站預購中。由Dyson V9數位馬達推動，結合「康達效應」空氣動力學以及多樣化造型配件，打造實用與美感兼具的造型工具。Dyson獨特的造型科學，無需仰賴極端高溫就能達到精準的造型效果，讓頭髮維持自然健康光澤，是今年秋冬不容錯過的夢幻逸品。