台北市萬華區青山宮第二天的遶境及夜間暗訪，台灣最古老也最遵循傳統的青山宮八將團亦列隊其中。（杜宜諳攝）

台北市萬華區青山宮第二天的遶境及夜間暗訪，青山宮哨角團在起駕時吹起響亮號角聲。（杜宜諳攝）

台北市萬華區青山宮第二天的遶境及夜間暗訪，國民黨主席朱立倫、立委蔣萬安特地前來共襄盛舉，在起轎時一起扛轎。（杜宜諳攝）

台北市萬華區青山宮第二天的遶境及夜間暗訪，法師在起駕前進行儀式。（杜宜諳攝）

萬華「艋舺青山王祭」登場，連續3天舉行遶境、夜間暗訪活動，人潮擁擠、熱鬧非凡。(郭吉銓攝)

青山宮八將由八人扮演，四人扮青面的鎖將軍，另四人為紅面的枷將軍，手持手銬、火籤、鯉魚扣、虎頭牌等刑具，站在紅綠枷鎖將軍隊伍中間的，則是由稚童裝扮的引路童子，拿著收伏鬼魂的葫蘆，相傳為白鶴化身，指引前路。(郭吉銓攝)

艋舺青山宮遶境登場，由女信眾扮演的枷鎖二將，低調一同參與遶境。(郭吉銓攝)

台北市萬華區青山宮第二天的遶境及夜間暗訪，許多信徒帶著孩子前來觀禮。（杜宜諳攝）

第二天的遶境及夜間暗訪，台灣最古老也最遵循傳統的青山宮八將團亦列隊其中。（杜宜諳攝）

遶境及夜間暗訪由於往年往遶境隊伍放炮造成爭議，今年大舉減少放炮數量，但最後在西門町燃放的鞭炮仍造成大量濃煙，讓整個街道都霧濛濛。（杜宜諳攝）

連續3天舉行遶境、夜間暗訪活動；不少民眾在住家門前設供品，持香、燒金紙參拜。(郭吉銓攝)

連續3天舉行遶境、夜間暗訪活動，人潮擁擠、熱鬧非凡。(郭吉銓攝)

台北萬華艋舺青山宮11月24至26日舉行的「2021艋舺青山王祭–艋舺青山宮靈安尊千秋祭典–暗訪夜巡」活動，不僅被當地傳統居民視為「小過年」，更是北台灣傳統祭典具代表性的年度盛事。遶境隊伍在熱鬧鞭炮聲中出發，沿路吸引民眾圍觀爭睹。

連續3天舉行遶境、夜間暗訪活動，由於往年往遶境隊伍放炮造成爭議，今年大舉減少放炮數量，但在西門町燃放的鞭炮仍造成大量濃煙，讓整個街道都霧濛濛。不少民眾在住家門前設供品，持香、燒金紙參拜，現場人潮擁擠、鬧熱非凡。