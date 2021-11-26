台北萬華艋舺青山宮11月24至26日舉行的「2021艋舺青山王祭–艋舺青山宮靈安尊千秋祭典–暗訪夜巡」活動，不僅被當地傳統居民視為「小過年」，更是北台灣傳統祭典具代表性的年度盛事。遶境隊伍在熱鬧鞭炮聲中出發，沿路吸引民眾圍觀爭睹。
連續3天舉行遶境、夜間暗訪活動，由於往年往遶境隊伍放炮造成爭議，今年大舉減少放炮數量，但在西門町燃放的鞭炮仍造成大量濃煙，讓整個街道都霧濛濛。不少民眾在住家門前設供品，持香、燒金紙參拜，現場人潮擁擠、鬧熱非凡。
台北萬華艋舺青山宮11月24至26日舉行的「2021艋舺青山王祭–艋舺青山宮靈安尊千秋祭典–暗訪夜巡」活動，不僅被當地傳統居民視為「小過年」，更是北台灣傳統祭典具代表性的年度盛事。遶境隊伍在熱鬧鞭炮聲中出發，沿路吸引民眾圍觀爭睹。
連續3天舉行遶境、夜間暗訪活動，由於往年往遶境隊伍放炮造成爭議，今年大舉減少放炮數量，但在西門町燃放的鞭炮仍造成大量濃煙，讓整個街道都霧濛濛。不少民眾在住家門前設供品，持香、燒金紙參拜，現場人潮擁擠、鬧熱非凡。
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