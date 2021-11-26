來自泰國和澳洲混血的22歲正妹安琪莉（Anchilee Scott-Kemmis），以183公分傲視一票佳麗的驚人身材，還有雪梨大學高學歷，摘下今年泰國小姐后冠，12月還要代表泰國參加第70屆環球小姐大賽；最近安琪莉拍攝環球小姐宣傳照，卻被法律專家頌提亞（Sonthiya Sawasdee）檢舉，指控她「踩國旗」，若被判刑最嚴重恐面臨2年刑期，這案件也在當地掀起熱議。

22歲安琪莉在今年泰國小姐選美中，以183公分、71公斤健康勻稱體態爆冷門奪下冠軍，當時就引起不少討論，因為有別於以往大眾對選美佳麗的刻板印象一定要瘦到皮包骨；安琪莉是泰國和澳洲混血，深邃五官總讓人忍不住多看幾眼，還是畢業於雪梨大學的學霸。

而安琪莉成為泰國小姐後，準備在12月12日代表泰國參加在以色列舉辦的第70屆環球小姐大賽，也特地拍了宣傳照；照片中她的背景是泰國最大河流昭披耶河，右手則拿著泰國國旗，地上則是以泰國國旗顏色紅白藍的色塊，她身上則穿了一套紅色連身套裝，相當有氣勢。

豈料，安琪莉這張泰國環球小姐宣傳照，卻遭到泰國眾議院前法律、司法及人權委員會顧問頌提亞報警檢舉，認為照片中安琪莉腳下踩的色塊等同於「國旗」，因此違反《國旗法》，最高得面臨2年刑期或4萬泰銖（約新台幣3.5萬元）罰款。

人紅是非多，安琪莉美照被檢舉一事也在當地掀起熱烈討論，儘管被法律專家頌提亞檢舉，但不少律師認為安琪莉會被懲罰，因為她沒有惡意，甚至是準備為國爭光；網友對此也覺得安琪莉很無辜，「堂堂泰國小姐被一個阿伯來亂」、「她的漂亮是很健康那種，當選時就超替她高興」、「希望她不要真的被判刑」。