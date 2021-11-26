今天（11月26日）上午，北京市15屆人大常委會第35次會議表決通過了關於修改《北京市人口與計劃生育條例》的決定，自公布之日起施行。修改後的條例取消了限制生育的措施，明確一對夫妻可以生育3個子女。女方除國家規定的產假外，享受的延長生育假由30天增加至60天。同時，子女滿3周歲前，夫妻每人每年可享受5個工作日的育兒假。

繼上海之後，北京也調整完善了生育政策。北京市明確提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻可以生育3個子女。同時刪去了有關社會撫養費、行政處分、紀律處分等對違反計劃生育政策的處理措施。

為了更好地保障生育婦女的身心康復，條例明確，女方除享受大陸中央規定的產假外，享受的延長生育假由30日調整為60日，男方享受陪產假15日。男女雙方休假期間，機關、企業事業單位、社會團體和其他組織不得將其辭退、與其解除勞動或者聘用合同，工資不得降低。

條例對女方的生育支持優待政策也給出了進一步提升空間。女方經所在單位同意，可以再增加假期1至3個月。也就是說，加上大陸國家規定的98天正常產假，女方最多可享受到8個月左右的生育假期。

此外，在子女滿3周歲前，夫妻每人每年可享受5個工作日的育兒假。

夫妻雙方經所在單位同意，可以調整延長生育假、育兒假的假期分配。女方自願減少延長生育假的，男方享受的陪產假可以增加相應天數；夫妻雙方享受的育兒假合計不超過10個工作日。