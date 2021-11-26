微軟傳出有最新的零日漏洞，該漏洞將會使攻擊者獲得電腦管理員權限，且漏洞範圍涵蓋所有版本的Windows，僅需短短20秒內的時間，就可輕鬆透過此漏洞奪取管理員權限，可怕的是，據資安團隊調查，該漏洞可能已經被有心人士利用。

Cisco Talos資安團隊指出，微軟11月9日發布CVE-2021-41379例行安全性更新，有研究員從中發現漏洞，急忙通知官方處理解決，然而微軟後續發布的更新並未修復該漏洞，該名研究員在GitHub上利用程式代碼測試漏洞，仍能輕易獲得電腦管理員權限；微軟將該

據該資安團隊表示，目前微軟將該漏洞評為「中等」，並給予5.5分的CVSS（漏洞評鑑系統）風險評分；CVSS從0分到10分，根據嚴重程度給予分數，越高則風險越大。

藉由Cisco Talos研究員所公開的概念驗證，外媒《BleepingComputer》實測後發布影片，證實有心人士確實能夠利用該漏洞的可行性，且從影片內容看來，僅需短短20秒的時間，攻擊者就可以獲得電腦的管理員權限。

據報導稱，針對此事，微軟向BleepingComputer表示將採取必要的安全措施，以確保用戶的安全性。