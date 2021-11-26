台中市第二選區立委補選，將於明年1月9日投票，此次補選共5名候選人完成登記，其中國民黨推出前立委顏寬恒出戰，民進黨則推出前立委林靜儀。至於兩人目前選情，根據未來事件交易所針對台中市第二選區補選當選人預測的市場價格，顏寬恒暫以$64大幅領先林靜儀$34。

根據未來事件交易所「第十屆立法委員（台中市第二選區）缺額補選當選人預測」的市場價格，至26日晚上8點為止，顏寬恒的預測價格雖然下滑$1、但仍以$64大幅領先其他參選人，交易總口數高達282萬；林靜儀的預測價格則下滑$4、以$34屈居第二，交易總口數為274萬；黎明幼兒園園長林金連則以平盤$3，交易總口數僅逾2600。

資深媒體人周玉蔻近來對準顏家爆料，林靜儀被外界認為恐被邊緣化。顏寬恒這一方則痛批林靜儀設置的公投宣傳看板，註明「不同意禁止美豬進口」是造謠，因國民黨反對的是萊豬，並不是反美豬，顏寬恒強調，已向台中地檢署舉發林靜儀涉嫌違反《公投法》；林靜儀則表示，國民黨不要玩文字遊戲，而是要說清楚一旦通過，對台灣的國際貿易、國家關係造成嚴重障礙，國民黨要如何對台灣負責。