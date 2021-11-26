南韓三大電影獎之一的青龍獎，今(26日)晚間在汝矣島舉行，典禮由金惠秀（正名：金憓秀）、柳演錫4度攜手主持，紅毯星光熠熠，其中金憓秀霸氣秀出傲人胸器最為搶鏡，讓人難以相信她竟然已經51歲了。

金憓秀和柳演錫率先走上紅毯，穿著貼身長禮服的她，胸前圓弧形設計，讓她傲人E奶快掉出，胸前大片春光全洩，前凸後翹火辣身材，完全鎮壓全場，讓人難以置信她已經51歲了。

李瑜美、潤娥、雪炫都盛裝出席。(圖／翻攝自韓網)

趙寅成和宋仲基帥氣登紅毯。(圖／翻攝自韓網)

另外，角逐影后的「少女時代」成員潤娥，穿著白色平肩禮服的她，雖然沒有嶄露性感，但依舊仙氣十足，女星雪炫則穿著一身紅色露肩禮服，美艷動人，而因《魷魚遊戲》暴紅的李瑜美，入圍女新人獎，她穿著鑲邊寶石的黑色禮服現身，可愛又不失優雅氣質。

金憓秀和柳演錫搭檔主持青龍獎。(圖／翻攝自韓網)

而角逐影帝的男星趙寅成和宋仲基，以黑色西裝帥氣登場，吸引不少鎂光燈焦點。這次青龍獎影帝后競爭激烈，金倫奭與趙寅成同片互打外，還對上宋仲基、薛耿求、卞約漢，影后則是潤娥對上金憓秀、文素利等女星，李光洙也入圍男配角，和具教煥、許峻豪等競爭。