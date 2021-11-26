交通部長王國材今日拜會台北市長柯文哲，確定基隆捷運第一階段路線；交通部晚間也公布路線圖，八堵至南港共設13站，興建經費是425億元。

根據交通部公布的路線圖，基隆捷運第一階段13個站，分別是八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站（1）、保長坑站（2）、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站、南陽大橋站、南港展覽館站、南港站，全長16.05公里。

路線圖上也繪出支線的汐東捷運，分別經過汐止區公所、汐科、樟樹灣、社后、下社后、東湖站。

交通部說，基隆捷運採LRRT中運量捷運，優先推動第一階段八堵至南港段，並與汐東線整合，共用社后機廠；台北端配合東區門戶計畫，採地下延伸南港；另配合基隆河谷發展、大汐止產業發展策略，基隆及新北市府所提五堵-八堵段及汐科-北五堵段優化深入市區，服務更多民眾；與汐東線共用路線，減少平面交叉及重複投資，有利營運調度。

根據鐵道局規劃八堵站、南陽大橋站是地面站，南港展覽館站、南港站是地下站，其他都是高架站，所以共有9個高架站、2個地下站及2個地面站，七堵至樟樹灣都是高架路線。