B.1.1.529新冠變異病毒株來勢洶洶。不過有中國專家對B.1.1.529的嚴重性持觀望態度，並強調該變異株更多的突變位點與病毒傳染性不一定呈正比。

武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋接受《環球時報》訪問分析，雖然B.1.1.529有更多的突變位點，但這種變異存在有意義和無意義之分，變異位點的數量和病毒傳播能力之間沒有確定的正比關係。

長期關注新冠病毒的醫生莊時利和也撰文，B.1.1.529的RBD區域突變還有很多位點的突變並不熟悉，它們是否會對病毒傳播能力造成顯著影響，需要進一步的研究。

莊時利和分析，從B.1.1.529在南非國內的擴散速度來看，他個人認為該變異株的傳播能力可能超過「Beta」，但是否會達到「Delta」的水平，在未來幾周內才會有答案。

不過，楊占秋強調，儘管B.1.1.529的變異較多，但依然還算不上一種新的亞型，沒有達到免疫逃逸、疫苗失效的地步，現有新冠疫苗目前看還是會有一定保護效力。

楊占秋表示，中國國內現有的入境集中隔離、關鍵崗位定期核酸等公共衛生措施依然是有效的，民眾不需要過度擔心。