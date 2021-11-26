第九屆海峽青年節村村「young」力量《兩岸新農人》短視頻大賽暨鄉村振興高峰論壇25日在福建省福清市舉行。本次活動是第九屆海峽青年節的系列活動之一。兩岸專家學者指出，鄉村成為兩岸青年合作的藍海，呼籲為兩岸從事農業活動的年輕人搭建交流合作平台。

中新社報導，廈門大學台灣研究中心副主任、教授唐永紅認為，台灣自上世紀90年代初期即提出「富麗鄉村」建設；大陸當前將實施鄉村振興作為經濟社會發展重大戰略任務，有巨大市場需求和廣闊舞台，具有成本較低等後發優勢，兩岸新農人可在農業生產現代化、農業經營現代化和農業業態創新等進行密切合作和交流。

唐永紅指出，當下，大陸人民更注重綠色、環保、安全、健康，智能消費、數位消費、智慧支付和智慧購物成為主流，為農業業態創新帶來強大的市場需求，在後疫情時期，應為兩岸從事農業活動年輕人搭建交流合作平台。「台灣新農人需具備大陸市場知識，瞭解市場品類和消費者需求的變化，才能發現市場需求缺口。」

金門大學教授劉燈鐘錶示，兩岸新農人攜手合作，用科技賦能農業大有可為，包括農業電商、灌溉給水、無人機、自動化機械和精準農業，予以農業發展得到更多助力；用創意文化包裝農產品，活化老舊農舍，讓農村再生，「點點滴滴都可以成為一道靚麗風景」。

台灣神農廣播電台台長戎屏國說，疫情前兩岸農人即互訪取經，往來頻繁，兩岸農業交流雖因疫情關係受阻，但不管外部環境如何巨變，中國農民幾千年來共同的敬天愛地、愛物惜福的文化底蘊，仍是我們面對挑戰的最大力量。