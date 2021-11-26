2020年上市失利的螞蟻集團確定攜手大陸國企，共同組建個人徵信公司錢塘徵信，螞蟻集團將占股35％，該公司有望獲得大陸第三張個人徵信牌照。

中國人民銀行26日公告，受理了錢塘徵信有限公司的個人徵信業務申請。據公告文件，錢塘徵信有限公司主要經營個人徵信業務，註冊資本人民幣（下同）10億元。

股東方面，螞蟻集團、國企浙江省旅遊投資集團各占35％，民企傳化集團持股7％，國企杭州市金融投資集團占6.5％，國企浙江電子口岸有限公司持股6.5％，杭州溪樹企業管理合夥企業（有限合夥）持股10％。

擬任股東董事有陳隆、董占斌、余泉、陳鑫春。當中，董占斌、余泉為螞蟻集團派駐的股東董事，陳隆、陳鑫春為浙江旅遊投資集團派駐。

螞蟻的錢塘徵信也將成為大陸第三家個人徵信公司。在2018年3月，人行找來找來螞蟻、騰訊、平安、網易等8家業者共同成立百行徵信。在2020年12月底，第二家機構朴道徵信成立，民企股東包括京東、小米、曠視科技等。