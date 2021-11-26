美國零售業被看好今年年終購物旺季能再創佳績，但預估的數字恐怕未反映出貧富差距。據諮詢公司德勤（Deloitte）最新調查，11.5％美國人今年無購買年終禮物的打算，比例創歷來新高，反觀富裕消費者摩拳擦掌準備大血拼。

全美零售聯合會（NRF）樂觀看待今年假日購物旺季業績，銷售額年增幅預估可創下8.5％到10.5％的歷史紀錄。但另一份調查顯示，如此驚人的增幅，主要靠金字塔頂端的富裕消費者帶動。

根據德勤的調查，11.5％受訪者今年假日購物季打算置身事外，無意花半毛錢買禮品、禮物卡或其他娛樂用品，比例寫下德勤開始追蹤此紀錄以來新高。

德勤還發現今年假日購物季，高所得家庭的預算支出是低所得家庭的5倍。該諮詢機構是在9月7日至9月14日訪調4315位美國消費者，詢問有關年終購物計畫。

德勤調查顯示，年收入超過10萬美元的家庭，平均每戶今年年終將花費2624美元，比去年高出15％。而年收入不到5萬美元的家庭，今年年終平均每戶支出536美元，較去年減少22％。

德勤消費者產業部門執行董事羅傑斯（Stephen Rogers）表示，新冠疫情讓高低收入家庭出現兩樣情，低收入家庭因這場公衛危機陷入財務危機。2019年至2021年，低收入家庭的支出不到過去的一半，而高收入家庭支出卻幾乎是2年前的2倍。

喬治城大學麥克唐納商學院副教授伊斯瓦爾（Karthik Easwar）同意，疫情帶來的經濟衝擊出現鮮明對比。有的美國人因疫情失業，長期放無薪假，或在零售業第一線工作的關係增加健康風險。

但對從事白領工作的美國人來說，頂多是換個地方辦公，而他們不僅笑看退休帳戶的持股增值，還拜取消度假、夏令營及其他活動所賜，存了一大筆錢。

燃料、雜貨等價格攀漲，讓美國消費者對打開荷包愈來愈緊張不安。11月密西根大學消費者信心指數跌至10年新低，通膨率升抵1990年代初期以來最高水位。