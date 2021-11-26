綠色低碳環保意識抬頭，近年來以植物肉來取代動物肉做料理越來越夯，連鎖早午餐品牌「Q Burger」搭著餐飲趨勢，搶先全台連鎖早午餐業者推出「植物肉起士堡」和「植物肉雞塊」兩款植物肉產品，讓台灣消費者體驗正在世界風行的健康飲食模式。

植物肉原料種植過程的碳排量，遠比畜牧業減少70％以上，產品製程上相對環境更友善，且相比過去的素肉，在口感和口味上更接近真肉，因此受青睞。這次Q Burger特選大成集團旗下在地生產的植物肉品牌Neo Foods新創肉作為Q Burger世界風味賞系列「地球站」的新品菜色，與傳統素食最大不同，在於原料採用的新創肉含濃縮分離大豆蛋白、南瓜、菇類、甜菜、海藻類等非動物性蛋白，注重均衡營養，具高蛋白質、高纖、低脂、低膽固醇等特色，並特別添加膳食纖維、酵母菌等對人體有益的營養素。

Q Burger以超高人氣的「經典重磅厚牛堡」為雛形，改版推出「植物肉起士堡」，漢堡排選用多種優質植物性蛋白的植物肉所製成，口感層次豐富，烹調後有多汁溢流的效果，有如油花分布均勻的牛肩肉，減脂、減鈉、高纖等植物肉特色，搭配濃郁美國邦果起士片、爽脆新鮮生菜，淋上以香濃美乃滋為底，加入酸黃瓜、黃芥末、奶油提味的主廚秘製特調美式經典醬，美味又更健康。

點心的部分則推出「植物肉雞塊」，採用脂肪量少32%非基因改造大豆與含豐富膳食纖維的植物蛋白所製成，金黃酥脆外皮搭配獨家調配香料，蘸取酸甜交織的Q Burger糖醋醬，不用吃到雞肉也能滿足食肉感。