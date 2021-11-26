新北一名人夫與妻子新婚一年多都在國外出差，未料，人夫終於返家卻發現妻子已搬離愛巢，猶如人間蒸發，他苦尋妻子才發現，原來妻子早與老同學褚男外遇且同居，雙方還清楚記錄下相戀的大事記，讓他氣得把對方告上法院求償。新北地院審結，判褚男要賠35萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與妻子於2018年3月結婚，兩人關係和睦，而他於2019年7月結束長期的海外出差返家，卻發現妻子搬離住處，心急尋找對方蹤跡，才驚覺妻子早已與老同學褚姓男子交往。

人夫表示，妻子向他坦承，褚男從2019年2月起就熱烈追求她，常常傳送曖昧訊息給她，兩人會約會、接吻、牽手與發生性行為，對方也勸她離婚。人夫控訴，褚男的行為已嚴重侵害他的配偶權，讓他的身心嚴重受創，精神相當痛苦，遂向其提告求償100萬精神撫慰金。

褚男回應，他並不知道女方已結婚，認為人妻同為此事件侵權行為人之一，證詞恐有偏頗，認為人夫所提交的對話紀錄並非他與人妻的，稱網路上有各種修改軟體，可輕易偽造對話紀錄，且人妻也證稱對話紀錄已不存在。

新北地院法官認為，褚男在與人妻交往前，應會探詢對方是否單身，且人妻曾證稱有在褚男面前提起已婚身分，此外，褚男曾在偵訊時坦承一份LINE對話紀錄是與人妻所傳，內容詳列下兩人相愛的大事記，包括第一次告白、第一次親親、第一次親密接觸等。

法官認為，該份紀錄與人夫主張相符，認定褚男與人妻的行為已逾越正常男女交往分際，確實已侵害人夫的配偶權，考量雙方的社經地位，判褚男要賠35萬元為合理。可上訴。