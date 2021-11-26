又到了家家戶戶開始張羅年節聚餐的時刻，雖然疫情趨緩，但多數家庭依然選擇在家圍爐，台北神旺大飯店推出多款豐盛澎湃的年菜組合，無論是選購單點來加菜或整組上桌，都能讓年節歡聚更愜意，婆婆媽媽們能更輕鬆省時的享受團圓圍爐宴。

台北神旺大飯店潮品集中餐廳自除夕至農曆初五，皆供應有當日現做的「外帶常溫年菜」，讓饕客不必費心張羅食材與備料，及早預訂即可享用道地潮州佳餚，且針對不同族群，潮品集團隊量身打造多款料理選項，像是港式蘿蔔糕、臘味禮盒、XO醬禮盒，不論是個人獨享或是作為料理升級提味的秘訣，甚至是年節訪友餽贈也相當體面大方。

八仙一品佛跳牆。（台北神旺大飯店提供）

至於可簡單復熱、即食享用的外帶年菜則推出三款選擇，適合小家庭的「旺福年菜組」每組9800元，菜色包含潮州滷鵝拼、廣肚炆鮑片、XO醬爆蝦球、蜜椒煎牛柳、清蒸活石斑、百菇燉全雞，另贈價值760元的桂圓核桃年糕禮盒。同樣是五菜一湯的升級版「鴻運年菜組」每組1萬6800元，豐富澎湃的佳餚包含潮州滷鵝拼、紅燒燴排翅、松露蒜香蒸龍蝦、海參炆鮑片、干煎大銀鯧、蜜椒羊小排，同樣贈桂圓核桃年糕禮盒。

太極年糕。（台北神旺大飯店提供）

另有適合家族聯合團聚，讓10人分享的「虎您旺旺團圓桌菜」，宴席菜色包含潮州滷鵝拼、原窩燉排翅、鵝掌燴海參、黑蒜尖椒明蝦球、風沙梅膏焗肋排、清蒸海上鮮、鮮竹笙扒蘆筍、荷葉糯米飯，總共7道精選菜色與1盅豪華燉湯，並加贈桂圓核桃年糕，每組2萬2800元。潮品集的外帶年菜皆以耐高溫微波器皿盛裝，並提供環保保溫提袋，不僅方便攜帶，也讓消費者在家就能輕鬆加熱，盡情享用道地潮州美食。訂購可洽（02）2772-2687台北神旺飯店潮品集。