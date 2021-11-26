林柏宏、李沐上公視《36題愛上你》宣傳電影。（公視提供）

林柏宏、李沐與主持人炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒合影留念。（公視提供）

入圍本屆金馬5大獎的《青春弒戀》演員林柏宏、李沐上公視《36題愛上你》，林柏宏從小長得一張成熟臉，被爆「小學時就被高中的姐姐搭訕」，令主持人唐綺陽、炎亞綸都驚呼：「這麼操老？」

林柏宏回憶說小學三、四年級就呼朋引伴去西門町的遊樂場玩，當年曾被高中姐姐搭訕，還拉去拍大頭貼，他說：「拍完她就分我一張，也寫信給我，我們有通信一陣子。」但沒想到對方知道他是小學生以後大傻眼，就不跟他聯絡。

電影《青春弒戀》中，林柏宏飾演沉迷虛擬世界的大學生，有多場激情戲，與戲外反差大，他形容「這是我飾演過角色裡，黑暗留在身體裡面最久的一個」。他透露拍片那2個月時間不跟朋友約吃飯、不跟家人講話，到現場也不向工作人員、演員打招呼，甚至還不吃甜點，擔心情緒會變得太開心。

李沐去年獲金鐘戲劇節目新人獎，《青春弒戀》又讓她入圍今年金馬最佳新演員獎，被譽為「怪物新人」。李沐表示在學業上或在工作上都很容易質疑自己，下戲後也會一直提醒自己「要穩住、相信自己」。

李沐也形容林柏宏「是一個很難看透的人」，認為看到林柏宏都是很開心、笑笑的，但他總是有一種神祕的感覺，Sandy也做了很妙的比喻：「我覺得他就是戶外游泳池，乍看就覺得陽光明媚、輕鬆，旁邊卻放一個小小的牌子，寫『水深危險』的這種感覺」，讓李沐認同說：「對！」

但林柏宏也透露在家睡覺時有4個枕頭，就是頭的兩側跟身體左右各1個，等於是被枕頭包圍著睡，以降低自己內心不安全感，還會在回家後習慣蹲在角落思考工作狀況。他認為自己的不安全感不是害怕什麼事，而是為下一步理性地規劃跟準備。訪談將於後天（28日）晚9點在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也於10點跟播上架。