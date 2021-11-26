行銷公司開吵架王職缺，月薪高達45K，讓不少網友笑說想跳槽。(圖／104求職網)

「吵架王」源自於周星馳經典電影《九品芝麻官》，當時主角包龍星看見妓院老鴇舌戰群雄後，訓練了三寸不爛之舌，打敗三姑六婆而登頂，如今現實世界竟然真有這個職缺。就有網友上求職網時發現，有公司開出職缺「雲端吵架王」，要尋找「網路包龍星」，引發熱議。

男網友在Dcard發文「雲端吵架王是什麼奇耙工作」，他表示自己上求職網找資訊時，意外看見了行銷公司在應徵雲端吵架王，職缺內容寫著公司正在尋找網路包龍星，面試者內心若有俠義風骨之心，就快投遞履歷。

實際查詢一看，工作內容簡介極為幽默，寫著「不管在飄香院的論壇還是李公公的粉絲專頁，你都知道在不同網路社群中，需要運用不同方式吵架，吵完還不會被封帳號」、「已經看透睜眼說瞎話的社會，無論藍綠都只是演戲」、「不需要會吞劍，更不需要身分證姓名上有鮭魚，只要文筆不錯懂得炒話題」。但嚴禁嗆主管「打我呀笨蛋」、「攜帶尚方寶劍」。

該公司開出薪資為32至45K，也讓原PO傻眼「怎麼比我還高」，底下網友議論紛紛：「我不想努力了」、「我報到了，我離職了，我又報到了，我又離職了」、「該準備跳槽了」，但也有人質疑工作內容似乎其實就是當網軍。