2021台南街頭藝術節號召民眾徒手於河樂廣場，以紙箱堆疊，復刻原台南地方法院高塔。（曹婷婷攝）

2021台南街頭藝術節今天號召市民於河樂廣場，以上萬個紙箱堆疊重現日據時期3大建築之一的原台南地方法院方形高塔，7層樓高、20公尺的「限定台南新地標」，原訂晚間6點完工，到6點卻僅完成3層樓高，晚間不少民眾得知進度落後，趕來幫忙趕工，9時10分終於堆疊出約20米高的高塔，宣告大功告成。

今年街頭藝術節的紙箱作品「司法博物館方形高塔」，由法國藝術家奧立佛．古斯特跨國連線教學，民眾參與工作坊合力復刻，高塔建築紙箱長寬各為5公尺、高約20公尺（相當於6-7層樓），活動前，透過10場民眾及校園工作坊，將紙箱相關搭建的前置作業完成。

今天上午10點開始堆疊，包括崑山科大學子、民眾、親子檔紛紛加入，然而，由於今年參與民眾未如預期，原訂下午6點完工，工作人員臨時宣布只完成約10米、3層樓高，讓文化局一陣錯愕，不少民眾得知後，紛紛趕到現場幫忙，進度總算大躍進，晚間9點10分宣告完工。