澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）26日表示，統一台灣並不會結束北京政府的「侵略」，稱其下一步可能是以武力佔領釣魚台；而若澳洲採取綏靖主義、默許此事發生，將導致中國大陸成為印太唯一強權，對澳洲國防與經濟造成嚴重影響。

根據「澳洲廣播公司」（ABC）、《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）等媒體報導，杜登表示，如果台灣被中國大陸佔領，北京政府將食髓知味，繼續侵佔釣魚台列嶼等周邊爭議領土，讓澳洲賴以維持繁榮與安全的區域秩序「一夕崩盤」。因此他希望與印太國家共同合作，嚇阻中國大陸的軍事行動，以確保區域和平與穩定。

杜登承認，與中國大陸對抗可能須付出「可怕的代價」，但強調更應設想到袖手旁觀的後果，並將目前局勢比做1930年代的歐洲，當時在時任英國首相張伯倫（Neville Chamberlain）的綏靖主義政策下，導致納粹德國成為大患。

他指出，北京政府可能無意統一印太，但其確實將其他國家視為「朝貢國」；若各國不積極抵抗，中國大陸將成為印太唯一的安全與經濟強權，對澳洲和其他國家構成嚴重的國防與經濟挑戰。

針對杜登的發言，中國大陸駐澳洲大使館痛批他「煽動衝突和分裂」，並稱若澳洲政府繼續以此類觀點作為國家政策的依據，很難想像中國大陸與澳洲關係將有所好轉，區域國家的共同利益也不會獲得改善。