林心如（左三）與鳳小岳（右二）首次到《食尚玩家熱血48小時》作客，獨家公開私藏美食地圖。（TVBS提供）

林心如與鳳小岳首次到TVBS《食尚玩家熱血48小時》作客，獨家公開自己的私藏美食地圖，主持人風田笑說為了迎接巨星，自己燙了頭髮還買了隻手錶，治裝費共花了20萬，不料林心如是《食尚》忠實觀眾，她戳破：「你之前也有說過你花20萬治裝，那集我有看！」風田露餡笑翻全場。

主持人威廉、風田及朵拉賣力介紹美食，林心如看了笑說：「你們好辛苦，吃就吃還要講一堆，硬要說出一些形容詞。」鳳小岳則默默吃完每道料理，坐在一旁的朵拉崇拜表示看鳳小岳看到出神「他吃起來超像在拍廣告」。話不多的鳳小岳也讓威廉忍不住發問「你平常話就這麼少嗎？」鳳小岳表示：「我的工作越做越久，就越來越喜歡看別人在做些什麼，變得很常觀察人。」

林心如從小在台北市大同區長大，學生時期都在這附近活動，她首推自己時常光顧的古早味酒家菜餐廳，林心如笑談：「我每次來這家餐廳都會喝醉，最後就會喝他們家的湯做結尾，超解酒！」吃到招牌龍蝦三明治時，風田驚嘆這道料理很有層次：「這個三明治外酥內軟，龍蝦很Q彈！」，還加碼形容「跟心如姐的皮膚一樣Q彈」。

風田除了誇林心如皮膚Q彈，接下來吃的雞肉很濕潤也要Cue林心如：「跟心如姐一樣濕潤」，讓林心如哭笑不得。錄影完隔天，風田透露自己整晚失眠，從昨天到現在一直在檢討自己，不知道這樣對林心如開玩笑對不對，還擔心對演藝生涯受影響。威廉反問那現在給你補救機會，你想對林心如說什麼？風田懺悔地說：「謝謝，然後對不起。」《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點在TVBS 42頻道播出。

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