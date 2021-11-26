國際主流敦促各界提出減碳期程與可行路徑，許多中小企業抱怨不知該如何開始。商業發展研究院拿出一個實際案例，即今年首度舉辦的「商業服務業*夏月揪4來減碳競賽」成果，60隊商業服務業業者（共240個用戶）組隊參賽，於110年8～10月的2個月期間，依照商業司及輔導顧問提供的執行方式，進行減碳行動，最後統計出爐，較108年同期相比的節省能量，總共節省用電7974千度、減碳4064公噸CO2e，約等同於10.57座大安森林公園一年的吸碳量。

這60家企業包含用電大戶的遠東百貨、太平洋崇光百貨，也有一般零售業的台灣迪卡儂、肯德基等，在競賽期間，透過經營模式調整、使用行為管理、導入低碳節能設備/工程等措施，從節省電力、節省非電力（油類、氣類），及採取其他減碳措施，如使用環保包材等，落實節能減碳，最後有35個團隊獲得殊榮。

主辦單位經濟部商業司以西合實業股份有限公司為例，除了鼓勵員工紙張雙邊面列印、重複使用之外，自今年度起改善3款商品的包裝，以不使用收縮膜，並減少塑膠包材之使用量方式，達到降低廢棄物之產生。經濟部商業司長蘇文玲表示，現在有許多操作管理與消費模式的改變，也可以創造可觀的減碳效果。