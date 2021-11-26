今(26日)東半部及大台北地區降雨明顯，北部、東北部及東部天氣較涼，明(27日)受東北季風影響，北台較涼，東台易降雨、東北雨勢大；下周二冷高壓南下天氣轉冷，下周三將迎來一波「強乾冷空氣」，降溫顯著，挑戰下半年最低溫，可能下探至10度！並延伸至下周末。

明(27日)受東北季風影響，東台易降雨、東北雨勢大。(圖／中央氣象局)

中央氣象局表示，明天(27日)南方上來的水氣減少，西半部雨區縮小，剩下大台北地區及桃園以南山區仍有局部降雨，其他地區為多雲到晴，不過東半部仍是容易下雨的天氣，尤其東北部地區有局部較大雨勢發生的機率；東北季風持續影響，早晚偏涼，清晨中部以北及宜蘭低溫約17、18度，其他地方在20度上下，白天新竹以北及宜蘭、花蓮仍較涼，高溫21至24度，其他地方約26至29度。

下周日、下周一(28日、29日)東北季風稍減弱，氣溫有回升趨勢；水氣略增，東半部降雨仍明顯，下周日東北部並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區、恆春半島及中南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周二(30日)鋒面通過接著冷空氣南下，目前資料顯示冷空氣強度介於東北季風到大陸冷氣團間，北台灣白天溫度不升反降，天氣轉冷，其他地方入夜後也有冷的感覺；北部及東半部地區白天以前有局部短暫雨，晚上開始水氣減少，天氣轉乾，中南部為多雲到晴。

下周三至下周四(12月1日、12日2日)清晨冷空氣影響加上有機會出現輻射冷卻效應，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣少，各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨。

下周四白天起至下周五(12月3日)冷空氣減弱，氣溫稍回升，不過早晚仍偏冷；各地大多為多雲到晴，大台北及東半部地區有局部短暫雨。

12月4日至6日冷氣團南下，天氣偏冷，東半部地區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。