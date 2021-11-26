依交通部最新統計數據，今年1到8月交通事故共計造成5480名0到12歲兒童傷亡，換算下來平均每天約2名兒童因交通事故受傷或死亡。有鑑於此，遠通電收長期配合政府，攜手靖娟兒童安全文教基金會推動兒童道安教育，亦串聯公益合作夥伴如國光客運、高齡化政策暨產業發展協會，守護騎士與高齡者用路安全，今日獲頒交通部「金安獎─企業團體貢獻獎」肯定。

交通部長王國材於致詞時強調，台灣每天有8個人因為車禍而死亡，這不只是交通問題，更是社會問題。為此，交通部從點、線、面推動交通安全，除了中央串聯地方政府，也仰賴民間企業響應。交通部特別感謝得獎企業努力推動道安，也希望透過金安獎，邀請更多企業團體一起投入。

遠通電收總經理張永昌表示，遠通重視交通安全，希望發揮點火的效應，號召更多企業朋友響應，感謝所有與遠通齊力推廣道安的公益夥伴，為守護弱勢族群盡心力。

遠通電收表示，自2018年起，遠通即參進靖娟小黃帽計畫推動學童道安教育，2019年合力製作「兒童道安數位影片教材」提供全台小學免費下載，今年10月甫推出第2集數位教材─騎乘篇，已有726所學校申請，等於全台灣近1／3小學申請，創下新高，同時是繼綠島、澎湖之後，首度有位於金門的小學申請。不僅續朝道安教育零距離的目標邁進，也不再因疫情限縮志工進校而無法實體宣導。

遠通電收今年起將守護年齡層擴大至高齡壯士代族群，攜手台灣高齡化政策暨產業發展協會(簡稱高發會)，運用壯世代語言、串聯方式與社群平台共同推廣正確用路觀念。遠通也表示，由高發會與遠通主辦、交通部道路安全委員會所指導的「路老師先修班」已於今年11月開始舉辦，後續還會透過Podcast社群，宣導用路安全，明年更期待從先修班壯士代朋友中，培訓出合格的路老師。