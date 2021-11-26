第58屆金馬獎頒獎典禮於明（27日）晚登場，今年有5大看點值得聚焦，最為吸睛的莫過於影帝影后之爭，特別是《緝魂》裡帶來驚人演技的張震，將和《當男人戀愛時》的邱澤角逐最佳男主角，究竟鹿死誰手，備受關注；而金曲歌后張清芳擔任表演嘉賓，她睽違6年公開演出，讓粉絲期待不已。

看點1仍是影帝影后廝殺，男主角獎堪稱「死亡之組」，呼聲最高的張震為戲爆瘦12公斤，在《緝魂》中扮癌末檢察官，第4度入圍男主角的他，將與在《當男人戀愛時》把台客詮釋得絲絲入扣的邱澤、《金錢男孩MONEYBOYS》柯震東、《濁水漂流》吳鎮宇、《角頭－浪流連》鄭人碩搶影帝寶座。

緊張刺激的還有女主角獎，《瀑布》的賈靜雯與王淨、《美國女孩》的林嘉欣與方郁婷，都以片中「母女身分」雙雙入圍，與曾憑《迴光奏鳴曲》拿下第51屆金馬影后的陳湘琪激烈爭獎。

龍劭華9月14日驚傳猝逝，他時隔22年，以《角頭－浪流連》再度入圍男配角，尬上劉冠廷、馬志翔、謝君豪、柯煒林等人，最後一次拚金馬的他，是否有望抱走金馬，也是看點之一。

看點3是林柏宏首度擔任主持人。金馬獎歷經2屆沒有典禮主持人後，意外找上曾獲金馬男配的林柏宏獨挑大樑，連他都表示獲邀時非常驚訝，令人期待他的主持處男秀。

表演橋段也是一大看點，除艾怡良、茄子蛋以及魏如萱以外，還邀張清芳擔任表演嘉賓，將在金馬舞台上演唱〈最愛〉的她，為此特地進錄音室練唱，請教作曲人李宗盛，李聽完後大讚：「現在唱這首歌是最好的狀態！」

最後，眾星雲集的頒獎嘉賓為看點5，儘管疫情持續籠罩全球，不少海外影人仍特地飛台接受隔離，出席金馬盛會，舉凡李心潔、新加坡喜劇天王李國煌，及美籍華人女星白靈，都沒缺席。

另外，導演李安30年前從本屆評審團主席黃建業手中接過人生第1座金馬獎，這回再度同台，一同頒發「最佳劇情片獎」，也別具意義。