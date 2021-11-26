柯煒林（左起）、馬志翔、劉冠廷被主持人大讚像偶像男團。（羅永銘攝）

第58屆金馬獎入圍酒會今（26日）晚在文華東方舉行，準影帝《角頭－浪流連》鄭人碩、《當男人戀愛時》邱澤、《金錢男孩MONEYBOYS》柯震東提到這次外界都相當想拿到的金馬聯名麻將組，鄭人碩說自己不會打，但家人都有在玩，所以打算買10副回家孝敬，柯震東聽到後則說自己也有買1副，一旁的邱澤聽到後也馬上興奮問：「可以買嗎？」

至於入圍心情，鄭人碩說自己不緊張，很開心當作來交流，並表示「不用比較每個都很棒，很想演他們的角色，很榮幸跟他們一起入圍」，但說自己恰巧就剩下《金錢男孩》還沒看，在媒體繼續追問下，發現原來《鱷魚》、《月老》也沒看過，恰巧今年柯震東3部作品都沒進戲院欣賞，讓他急忙向一旁的的柯震東道歉。柯震東也分享自己稍早遇到白靈，對方問他今年幾歲，得知他今年30歲後，白靈便回「喔！小鮮肉」，但並無邀請他參與拍攝新片。

男配角部分，憑藉《濁水漂流》首度提名金馬的柯煒林，日前特地從香港飛來台灣參加金馬獎，他與對手《月老》馬志翔、《詭扯》劉冠廷26日在入圍酒會上首度見面，不忘撂台語自我介紹，劉冠廷也用粵語回敬，柯煒林說自己隔離一結束就迫不及待到處逛逛，還特別提及每次來台都必吃的全家飯糰，一旁擔任「金馬X全家Lets Cafe」聯名大使的劉冠廷立刻笑問「你也可以喝看看咖啡」。

提到目前心情，柯煒林說入圍的話真的很開心，反而是要上台代表《濁水漂流》引言比較緊張，今天彩排時還不小心出槌。馬志翔則說「明天就金馬獎了很緊張，以往會很羨慕上台的人，能參加就是一件很棒的事情，希望明天能夠開開心心地參加」。連續第3年入圍金馬的劉冠廷也說「每次都還是會緊張，明天大家一起加油」。