大陸浙江省溫州市公安局在微博發布消息稱，綽號「洗米華」的澳門娛樂大亨周焯華涉嫌在在中國境內從事開設賭場，溫州市人民檢察院近期已依法批准進行逮捕。

據《央視新聞》報導，據溫州市公安局微博@平安溫州消息，2020年7月，浙江省溫州市公安局依法對張寧寧等人開設賭場案立案偵查。現已查明，以犯罪嫌疑人周焯華為首、張甯甯等人為骨幹的跨境賭博犯罪集團涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，情節嚴重。近期，溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。

據溫州市公安局微博聲明示，自2007年以來，綽號「洗米華」的周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又於2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平臺。為牟取非法利益，周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支援等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動；又在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法管道為賭客提供資金結算服務，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨幹，「人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團」。

聲明說，截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團已發展至股東級代理199人，賭博代理逾1.2萬人，中國境內賭客會員逾8萬人，指「涉案金額特別巨大，嚴重妨害了我國社會管理秩序」。溫州市人民檢察院依法決定，以涉嫌開設賭場罪批准逮捕周焯華，又指公安機關敦促他「盡快投案自首，爭取寬大處理」。

此外，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團骨幹成員張寧寧等人，因涉嫌開設賭場罪等罪名，已由溫州市人民檢察院依法提起公訴。