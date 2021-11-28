台股今天受COVID-19新變種病毒株消息衝擊，盤中重摔逾300點，終場下挫284.8點，跌破月線17500點，更失守17400點整數關卡，週K線終結連7紅；融資餘額新台幣2732.11億元，較昨天減少45.97億元。

加權指數終場收在17369.39點，成交值3539.84億元，加計盤後交易約3580.71億元。

航空雙雄今天跌最兇，華航收26.7元，長榮航殺至25.85元，都摜至跌停價；長榮航為今天外資賣超第1名，華航排第2。

台灣證券交易所網站統計，長榮航今天融資餘額14萬9993張，較前一交易日減少1萬3763張；華航融資餘額29萬4914張，較前一交易日減少3萬2630張。

同為外資賣超熱門股，聯電收在62.5元，下跌0.5元，今天融資餘額25萬8889張，較前一交易日增加2354張。（編輯：楊蘭軒）1101126