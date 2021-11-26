年僅3歲的高姓小妹妹25日從苓雅區某幼稚園回家後，被家人發現頸部有多處抓痕及傷口。（家屬提供／洪浩軒高雄傳真）

高市幼稚園再傳虐童案件，年僅3歲的高姓小妹妹25日從苓雅區某幼稚園回家後，被家人發現頸部有多處抓痕及傷口，高小妹指稱是「琇琇老師」所為，經調閱監視器發現，該名教師疑似以強灌的方式餵高小妹服用感冒藥，讓高媽媽既心疼又憤怒，目前已正式對園方提告過失傷害。

高媽媽指出，她25日一如往常載小孩到幼稚園，當時小朋友脖子上並沒有傷痕，但是女兒放學回到家讓奶奶洗澡時，突然向奶奶反應脖子會痛，一看才發現有多處抓痕及傷口，經過詢問，女兒向家人說明傷口是「琇琇老師」在學校抓傷的。

高媽媽表示，她發現傷口後，立即帶女兒到醫院驗傷，隨後在園方提供的監視器畫面中發現，當時老師站在女兒後方要餵女兒吃感冒藥，但老師竟用手抓著女兒脖子，並把她的頭大力往後仰，用強灌的方式餵藥，女兒掙扎後，開始大哭，但該名老師竟然轉頭就走，班上另一位老師才前來關心。

高媽媽憤怒表示，事件發生後，她只是想要了解當時的相關情況，但園方全盤否認就算了，還避重就輕說傷口是小孩脖子癢自己抓的，該說法讓她非常不能接受，她認為一般人抓癢根本不會抓到破皮流血還留有這麼多傷口，女兒的遭遇讓她憤怒又心疼。

高媽媽進一步說明，女兒除了脖子被抓傷外，行為舉止也有些異常，原先女兒是相當聽話且文靜孩子，但這2天開始竟然經常亂跑、異常躁動，因此她也帶女兒到身心科進行相關檢查，醫院向她說明疑似是急性壓力反應所致，目前她已經到派出所做筆錄，要對幼稚園提告過失傷害。

高媽媽事發後尋求「正義哥」徐奕協助，徐奕表示，他原先認為可能只是小朋友在學校不小心弄傷，但看了監視器影片才發現老師的行徑如此誇張，而且還死不承認，他強調，未來會持續追蹤該案，並協助高小妹及家屬釐清真相。