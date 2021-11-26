韓國2大男神金秀賢、車勝元主演新劇《某一天》，改編自英國BBC熱門電視劇《司法正義》，描述金秀賢飾演的大學生「金賢秀」，某天意外成為了1名女子遇害案的主要嫌疑人，唯一願意接案幫忙辯護的卻是一個三流律師「申忠漢」（車勝元飾），2人將聯手以韓國民眾的角度與民情，揭露司法與刑事制度的矛盾。

該劇在製作階段時即已因演員陣容、題材而受到高度關注，劇組26日舉辦線上記者會。金秀賢透露，自己有看過本劇取材改編的原作，覺得原作很有魅力，因此聽到韓國將改編翻拍之後，心想「這是1個好機會」，希望自己也能演出這麼有魅力的作品，但由於這次飾演的大學生「賢秀」蒙受不白之冤，即使和許多人拼命辯解了自己的清白卻始終無人相信，因此讓他覺得「從來沒有這麼委屈過」。金秀賢隨後還自爆，這是自己第1次在拍攝現場和這麼多男人一起合作，「實在是很壯觀」，逗趣的表情和語氣也引起了現場一片爆笑。

在過去的1年間，無論出演電影或綜藝節目時，總是以一頭長髮、滿臉白鬍鬚造型示人的車勝元，今終於恢復了原本清爽乾淨的帥氣樣貌。車勝元表示該劇是因爲有了李明佑導演才誕生的作品，自己先前和李導演合作時留下了非常美好的回憶，因此在還沒看過劇本的情況下就答應了導演的邀約參與演出，而且還主動向導演提議，如果這次飾演的三流律師「申忠漢」在外型上能患有過敏性皮炎、具有野人般的視覺效果會更好，因此採取了這種從未嘗試過的外形，解釋了自己前段時間造型驚人的由來，也展現出對角色的用心與慎重。隨後當主持人提到男配角金成圭在預告中有裸露上半身展現結實肌肉的橋段時，車勝元更是幽默地搶先回應道：「只有我沒肌肉，幾個月沒肌肉了，金秀賢、金成圭兩人都很有肌肉」，再次引爆現場眾人的笑聲。

先前曾接連在黑幫電影中以兇狠反派角色而讓觀眾印象深刻的金成圭，這次在劇中則將飾演在監獄中關了很久，掌控著獄中實權的受刑人之王「都志泰」。當被問到又再次扮演反派是否會有壓力時，金成圭表示這次飾演的角色與先前不同，是在監獄裡握有權力的人物，如果比喻成動物的話，就是從鬣狗變成獅子的角色。車勝元也表示雖然自己是在監獄外的律師，金成圭是在監獄內的受刑人，因此兩人並未直接交手過，但從自己和金秀賢對戲時就能感受到「都志泰」對「金賢秀」的影響，讓他也很期待戲劇播出後能觀看到金成圭的演技是何等厲害。該劇26日起，每週五、六晚間11點friDay影音與韓國同步更新。