台灣元宇宙先行者XRSPACE、滾石唱片宣布，由滾石唱片策劃的「黃鴻升線上虛擬展ALiENs Journey—把不可能變可能」將在11月28日下午2點起，於XRSPACE旗下的虛擬音樂平台PartyOn正式開展，將集結黃鴻升在音樂、戲劇、主持領域累積的作品紀錄，以及來自親友提供的想念話語和照片。

XRSPACE與滾石唱片表示，這項展覽免費下載與參加，將開放兩種方式參展，分別是3D沈浸式的VR體驗，以及2D輕度式的手機體驗，選擇VR體驗的民眾，負擔基本來回運費後，即可租借XRSPACE的VR頭戴裝置MANOVA進行3D互動式體驗，PartyOn平台也支援臉書Oculus Quest系列產品，而使用2D體驗的用戶，在自有的手機、平板載具下載App後就可觀展。

XRSPACE表示，用戶透過VR裝置觀展時，接近牆上作品或黃鴻升的3D虛擬化身時，他的影音作品會自動播放，黃鴻升的3D虛擬化身會和體驗者一對一互動，其中一個互動環節是體驗者能親手把金鐘獎座遞給黃鴻升，為他在虛擬世界實現獲獎的心願，體驗者也能在過程中撥打虛擬對講機，收到黃鴻升「親聲」回應，或是錄下想傳遞給黃鴻升的語音訊息，將思念送上星空，進入「多人展區」後，體驗者可隨機和其他體驗者一起線上欣賞黃鴻升的作品，並透過Avatar進行即時語音交流互動，展期從11月28日起至12月31日結束。