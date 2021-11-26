金可-KY（8406）與Glamor Vision Ltd及其子公司26日簽署合併契約，Glamor Vision財務顧問摩根大通銀行表示，此宗交易案創下三項新記錄：其一， 史上規模最大的台灣消費性產業上市/櫃公司的私有化交易，其二，近三年來，規模最大的私募基金（PE）參與台灣上市/櫃公司私有化交易。

其三，此次提議金額相較於金可的前一交易日（11/25）的收盤價格相比，溢價38.6％。是自2016年以來，台灣上市/櫃公司私有化案例中最高之溢價比例。金可-KY在重訊公告表示，公司每股股權價值介於新台幣265.8元至283.9元之間，此次合併案的現金合併對價為每股新台幣280元，介於獨立專家評估的價格區間內，應屬合理。

Glamor Vision Ltd.是金可-KY大股東Hydron International Co. Ltd.設立，共同投資人包括Baring Private Equity Asia（霸菱亞洲）、及寶島光學科技子公司New Path International Co. Ltd.，可說是隱形眼睛業界的中外企業大整併。

摩根大通銀行表示，霸菱亞洲是一家居於全球領先地位的私募股權基金公司，旗下管理總資產超過370億美元。擁有橫跨香港、北京、上海、孟買、新德里、新加坡、東京、倫敦、雪梨和洛杉磯的全球佈局。霸菱亞洲擁有超過24年的投資記錄，為旗下的投資組合公司提供豐富的資源支援和潛在價值創造機會。

摩根大通銀行也指出，此次交易案是霸菱亞洲在國際擴張、以及在台灣地區投資歷程的重要里程碑。