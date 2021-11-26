看好台灣後疫經濟逆勢成長力道，臺鹽致力拓展線上和線下通路，除有全新推出的「台鹽線上購」電商通路，以及台鹽生技直營店台南林森門市升級開幕等利多，更虛實整合推出節慶活動與限定優惠，進而擴大招募台鹽生技門市加盟主，規劃更深入鄰里社區和在地商圈，積極搶攻即將到來的新舊曆年龐大商機。

臺鹽董事長吳容輝表示，後疫經濟瞬息萬變，消費者購物習慣變得更即時、更多元。臺鹽實體通路有賴直營和加盟門市拓展市場，奠定「健康美麗好鄰居」的在地服務，現建立的電商購物系統使虛實通路齊備，提升服務品質，在後疫時代帶給大家健康與美麗！

距離台鹽總公司車程不到十分鐘的台鹽生技直營店台南林森門市，全面升級軟硬體設備，並於今(26)日正式開幕！全新樣貌的林森門市吸引忠實會員客戶蒞臨，感受親切的服務和耳目一新的購物體驗。林森門市更舉辦開幕慶活動和加碼優惠，回饋在地客戶的支持。

此外，臺鹽同步擴大招募台鹽生技門市加盟主，開出免加盟金免權利金等優異條件，徵招全台人才加入台鹽生技，展現臺鹽拓展通路、深耕實體消費的決心！

同時，在實體門市服務網的基礎下，臺鹽在今年推出「台鹽線上購」電商通路，為習慣網路購物的消費者提供優良快速的服務，不但隨時規劃節慶優惠和商品促銷，讓消費者能隨時上線購買，還能即時提供商品資訊和客戶服務，線上線下整合，讓服務品質有感升級。

打著聯手虛實通路振興經濟的主力訴求，全台台鹽生技門市即日起至今(110)年12月31日止，推出「振興5倍，臺鹽再加倍」活動；憑3000元振興券買5000元原價商品再加贈1000元折價券、5000元振興券買8500元原價商品再加贈1500元折價券。

「台鹽線上購」即日起至明(111)年4月30日止，強打振興熱銷區，並以多重保健品下殺超值優惠等，企圖拉升顧客們購買慾。