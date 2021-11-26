美國聯邦眾議員退伍軍人事務委員會馬克高野Mark Takano主席訪問團25日至桃園參訪，桃園市長鄭文燦等人陪同。鄭文燦表示，很榮幸在桃園市虎頭山創新園區接待貴賓，並展示桃園的自駕車技術、無人載具應用，以及5G創新技術。

鄭文燦說，許多美商選擇在桃園投資，也有軍民技術的共同研發，讓桃園成為全球供應鏈不可或缺的一部分。他再次歡迎美國聯邦眾議員訪問團選擇桃園，期盼台美之間有更多的交流與合作。