擔憂南非發現的新冠病毒變異株恐將突破既有疫苗防護力，國際油價26日崩跌逾5％，來到兩個多月最低水準。

疫情萬一轉趨嚴重，將致使需求萎縮，紐約原月期貨26日盤中大跌5.9％，每桶73.74美元。倫敦布蘭特原油期貨的跌幅為5.5％，每桶77.72美元。這是7月以來的最大盤中跌幅。

油國組織OPEC及其產油國聯盟預定12月2日舉行的月會將設定明年1月的產油量，已成為市場關注焦點。分析師表示，油國組織或許基於疫情而暫停先前的增產計畫，如此將有助於穩定油價。