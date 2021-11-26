大陸70歲資深男星張紀中演而優則導，《天龍八部》、《神鵰俠侶》和《倚天屠龍記》都是他的經典作品，4年前他梅開二度娶了小他31歲的妻子杜星霖，兩人年紀經常被外界酸「父女戀」，但婚後仍幸福地生下一對子女；最近微博瘋傳一段張紀中和杜星霖甜蜜互動影片，他直接把頭埋到嫩妻胸懷，閃瞎眾人，網友看了不禁臉紅說，「難怪可以3年生2胎」。

張紀中在大陸演藝圈地位崇高，是許多演員景仰的大前輩，他不僅在演藝事業成就驚人，感情生活也屢屢變成民眾討論話題；張紀中昔日有一段婚姻，之後卻又和神秘女子生下一個兒子，連身邊的助理也曾跟他傳緋聞，直到去年宣布早就和39歲的杜星霖領證結婚，兩人還有一對子女嘟嘟俠和小花仙。

最近微博瘋傳一段張紀中和杜星霖甜蜜互動影片，他直接把頭埋到嫩妻胸懷，閃瞎眾人。(圖/ 摘自微博)

儘管張紀中和杜星霖這段婚姻被外界酸「父女戀」，更有網友質疑女方「為何會愛上一個老頭」，近日微博上就瘋傳一段兩人互動影片，行動證明如何維繫感情；畫面中張紀中夫婦坐在沙發上，杜星霖作勢生氣雙手抱胸前，張紀中一臉支支吾吾的模樣，結果嫩妻一句「快到我懷裡啊，張紀中直接把頭埋進杜星霖美胸裡，大秀恩愛。

張紀中和杜星霖的互動讓一票網友都由衷讚嘆，「雖然不認同，但難怪能一直替國家增產報國」、「3年生2胎不意外」、「很快就有第3個的感覺」、「感情好到毋庸置疑啊」、「一定特別優秀吧」。