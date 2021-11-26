台大醫師王明鉅。（資料照片）

對於12月18日即將舉行的「重啟核四」公投，台大醫師王明鉅表示，他過去對於民進黨的口號深信不疑，包括「反核」、「用愛發電」，核能發電就跟國民黨一樣是罪惡，國民黨要搞核能發電一定是遺害萬年，絕對反對。但民進黨未經公投就在電業法規定2025廢掉核電，觸發他憤怒的神經，他對於能源的關心和討厭民進黨，就是從這邊來的！他可以很負責的跟大家說，台灣需要核電，繼續使用核電，「不用擔心」！

台大醫師王明鉅日前接受網路媒體《Bit King比特王出任務》訪問時表示，野百合學運時他是第二年住院醫師，還進去總統府握李登輝的手，走過對抗威權的時代，對於民進黨寄予厚望，因此總統投陳水扁和蔡英文，希望台灣邁向更民主自由法治。

當時對於民進黨的口號深信不疑，包括「反核」、「用愛發電」，核能發電就是跟國民黨一樣是罪惡，國民黨要搞核能發電一定是亂七八糟，遺害萬年，生靈塗炭，所以絕對反對。

王明鉅回憶，2016年後，問題就慢慢浮現了。2017年暑假公務員下午上班不能開冷氣，驚覺事情不對了，引發他對能源的興趣，但那時也還沒有這麼討厭民進黨。

但是2017年815大停電，當天中油董事長出面說明，他認為原因不只是如此，否則台灣的命脈就這樣會停電？台灣太危險脆弱了。

經過他研究，原來2017年初通過電業法，電業法第95條第一項規定核電在2025年全部停止，這條法律觸發他憤怒的神經。

王明鉅指出，過去在黨外時代，就一直聽說「核四公投」，關於核電各說各話，所以民進黨先進提出核四公投，公投是大家一起決定。他以為會有核四公投，沒想到2017年電業法修正之後，核四不用公投了，直接把它廢掉了，他覺得不對。

王明鉅說，公投是一個程序，不應該以任何立法把程序廢掉，何況核四公投還是民進黨主張20年到30年的口號，也吸引像他那一代很多人，覺得台灣的事情應該由台灣人民做主。

終於有一天，核四公投喊了30年的政黨執政了，就應該趕快辦核四公投，當時如果辦核四公投，也許他也會投反對核四興建。但程序上不能因為執政了，公投就免了，直接廢掉。「我就不太高興」。

王明鉅強調，民主就應該要尊重這個程序，「不能因為我有權力，我愛怎麼做就怎麼做，公投就免了！」這就是他開始討厭民進黨的原因，後來他也在臉書寫了將近100萬字。

他表示，在研究這麼多能源議題之後，看到很清楚的事情，台灣用電量高居全世界非常前面的位置，2018年發電2750億度，在全球高達第17或第18名，每平方公里發電量幾乎是全世界第一名。台灣不產能源，98％能源都靠進口，為何用這麼多電？因為工業、服務業、商業、住宅都需要用電。工業用電占56％，尤其是半導體，半導體出口達3兆台幣，占出口的三分之一。台灣能夠沒有半導體？不可能！

這麼多電要怎麼來？他舉例，目前發電方法就這麼幾種，燒煤、燒油、燒天然氣、核能、風、太陽。王明鉅說，他也很喜歡離岸風電、太陽發電，沒汙染，很好，但台灣四周環海，沒有電誰會來救我們？全世界工業發達的島國，例如英國、日本、韓國，沒有一個國家敢廢除核能發電，原因很簡單，因為核能發電非常穩定，不需要向中東進口石油，不需要大量的煤，不需要從很遠的地方運天然氣，所以核能發電在能源配比要佔有一定份量。

他分析，台灣四周環海獨立電網來講，台灣冬天風很大，但冬天不缺電，春節只要用到夏天一半的電就夠了；夏天要用電卻沒有風！而一年8760小時，太陽光電真正能發電時間大約只有14％，核能發電時間大約90％到95％。

王明鉅認為，根本不能學德國廢掉核電，德國旁邊有好幾個鄰國，都有核電廠，有風就自己發電，沒風就買電。冬天需要電開暖氣，也有風，夏天反而不需要開冷氣，離岸風電對它們正好用。台灣沒風只好燒煤或燒天然氣，且德國每度電10元，台灣一度電才2.6元，核電一度電1元左右，台灣負擔得起一度電10元？

至於英國，在不要煤或是不要核能之間，他們選擇不要煤，所以繼續保有核能發電，即使到2035年，核電還占20％以上。

日本經過2顆原子彈、經過311地震，後來完全不使用核電，但付出代價，就是從出超國變成入超國，因為進口大量天然氣、石油、煤，花了1兆美金以上。後來還是決定重啟核電，到2018年有9座核電廠開始運作，到2030年核電占比會超過22％。

韓國文在寅競選時也說廢核，在建核電廠也主張停建，但2017年12月後，也繼續保有核能電廠，占比大約22％到25％。

王明鉅強調，台灣的能源要獨立安全，不用擔心缺電，這才是最重要的。所以離岸風電也好、太陽光電也好，不適合台灣。台灣的確可以鋪設很多太陽光電板，在中午11點半到1點半發電，也可以不必多蓋一個電廠處理尖峰用電。

王明鉅披露，蔡政府是要蓋2000萬千瓦的太陽光電廠，這是要用掉一整個台北市的面積，不管是屋頂還是農地還是濕地還是墓地，需要280平方公里，有這麼多地方鋪設太陽光電板？這樣會創造另一個世界第一，就是每平方公里太陽光電板數量世界第一。澳洲或美國加州可以如此，但台灣寸土寸金，把土地拿來鋪帶陽光電板好嗎？就算真的鋪設2000萬千瓦的太陽光電板，20年以後就要淘汰，會製造100萬噸太陽光電板的垃圾，上面含有毒物質需要處理，要放哪裡？如何處理？現在大家還想不出好辦法。他不是討厭離岸風電，是討厭昂貴的離岸風電，如果離岸風電一度3元，舉雙手贊成。

王明鉅也質疑，為何一定要2025？不能2028嗎？不能2030嗎？有什麼道理一定要2025？現在核二核三也繼續在用啊！瑞士有5座核電廠，占發電量50%，也說要廢核，說來說去也沒有廢，因為更不願意去燒煤或燒天然氣。

王明鉅直言，他沒有很喜歡核能，但台灣需要核能，因為廢核要多付2兆元的電費，是2兆元，不是２億元；為了買離岸風電，又要多付２兆電費；買太陽光電又要付1兆的電費。光為這些事情，台灣人民在2025年之後，要多付5兆電費。也就是2025年之後的20年，年輕人每年要多付2500億元的電費！這些錢去發展5G、物聯網、生物科技等可以讓台灣真正領先的地方，不好嗎？這是他最不能接受的！他也憂心忡忡。

他最後說，他對於能源的關心和討厭民進黨，就是從這邊來的！錯誤的政策無法好好討論。只有不喜歡真相被知道的人，才會害怕、才會掩蓋真相，否則把核四門打開，哪裡做不好，當場讓大家看，他很願意去直播，核四前廠長王伯輝也很願意當導遊，真相呈現給國人看！他自己過去也去過核四，問過很多工程師，也得到很安心的回答，所以他可以很負責的跟大家說，台灣繼續使用核電，「不用擔心」！