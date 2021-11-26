今年東京奧運在男子柔道賽為我國奪下銀牌的男神楊勇緯，今晚在阿布達比大滿貫賽一路過關斬將，最終擊敗俄羅斯名將，奪下男子60公斤量級金牌。楊勇緯賽後在個人臉書上開心宣布這項消息。

挾著東京奧運銀牌、卡達大師賽亞軍、安塔利亞大滿貫賽銅牌、亞洲暨太平洋錦標賽銀牌之威，楊勇緯在60公斤量級取得4490分榮登世界第一寶座。

楊勇緯過去曾3度參加大滿貫賽，以2020年德國杜賽道夫摘銀最佳，2019日本大阪與今年的安塔利亞得銅，也就是說過去3次參賽都沒有空手而回過。

楊勇緯這次第4度來到大滿貫賽戰場，首戰就輕鬆擊敗阿拉伯聯合大公國選手，8強賽再以「一本」擒下烏克蘭選手，4強賽面對英國名將霍爾，楊勇緯以拿手「三角固定技」成功壓制對手，順利取得決賽門票。

楊勇緯在冠軍賽碰到今年巴黎大滿貫賽銀牌得主阿卜杜拉耶夫，雙方開賽後就立刻展開凌厲攻勢，楊勇緯數次將對手摔倒在地，可惜都無法有效壓制，直到最後倒數16秒才成功將對手壓制，勇奪這面難能可貴的金牌。

楊勇緯賽後在臉書放了一張笑容滿面的照片，搭配了一句「奪下生涯第一面大滿貫賽金牌！」