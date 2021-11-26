再剩不到40天2021就要跨入2022了，塔羅牌老師艾菲爾為十二星座數數你們的桃花還有幾朵，並且來幫大家分析到年底前桃花運勢的走向。桃花多的請把握脫單機會、桃花低迷的則耐心等待下一波好時機到來。請同時參考太陽、上升星座！

白羊座

現在起到2021年底前，你的桃花有5朵。金星在你的事業宮逆行，也許是從前在職場上的舊識、曾經合作過的夥伴，你們會重新聯繫上，以往對彼此的隱藏的好感就此萌發，因此而展開一段熱烈的戀情。也許年底前你的桃花不是最旺的，但只要你主動一些、擺脫過往害羞的心態，一定能夠順利脫單。

金牛座

現在起到2021年底前，你的桃花有8朵。你的愛情能量一直都在默默的累積，受到日月食相的影響，因此漸漸的展現出來，你的命定正緣就要從暗處來到你的面前，也許是你在過去很少注意到的對象，他可能暗戀你已久、也可能是你幫助過的對象，你們會開始頻繁地有機會相處，在相處的過程中，輕鬆愉快又不失愛情的火花，你會發現原來在燈火闌珊處的愛情，就在你轉身回頭留意看的時候就來了。

雙子座

現在起到2021年底前，你的桃花有6朵。熱情的火星進入雙子座的關係宮位，此時的你，舉手投足間特別的亮眼，你會明顯感覺到許多異性注視的眼光，多留意的話，你就能遇上和你三觀契合的對象，兩人之間相處融恰即便是處在一個空間里各做各的事，也感到很舒服。這樣的愛情或許就是你一直在尋找的，放下你對理想對象的標準，多從事你有興趣的活動，有大把的機會能遇見你的真愛。

巨蟹座

現在起到2021年底前，你的桃花只有1朵。12/19金星在你的關係宮位逆行，在這前後你會開始感覺到原本聊得來的對象，突然變得冷淡，刻意減少見面或相處的機會、也可能有第三者插足阻礙你們感情的發展。不過，不需要過於擔心，等到2022農歷年過後金星順行，你們之間會順利許多。趁著這段停滯下來的時間，讓你有機會停下來看看自己是不是只是一時心動，如果到時候你還是很想繼續下去，就要主動打破沈默，拿回你的發球權，無論結果是好是壞。

獅子座

現在起到2021年底前，你的桃花有5.5朵，火星進入你的戀愛宮位，這波桃花既有正桃花、也有爛桃花隱藏在其中，你會有機會結識不少對象，但要留意過度的巧合相遇、或是對方過於熱情的追求，很有可能是遇到渣男。反而是友人牽線、參加熟人聚會所認識的對象才是你的命定正緣，建議你，趁著聖誕節與年底跨年的好時機，換個新髮型、穿上能展現出你個性、身材優勢的服裝參加聚會，驚艷全場的同時，也召喚出你的真愛出現。

處女座

現在起到2021年底前，你的花只有一片花瓣(0.2朵)，受到12/19金星逆行戀愛宮位的影響，在這個時間點的前後，你原本就有隱藏危機的戀情，將蒙上一層陰影。可能是一直以來在兩人之間存在的問題浮上水面、缺乏刺激的感情降到冰點，使你不得不對現有的狀況作出應對。建議你，與對方心平氣和的溝通共識、或是約定彼此冷靜的時間，在這段時間里你可以先將感情拋在腦後，專注在你的事情上，等到2022農歷年過後金星順行，或許問題迎刃而解、也可能結束一段不再行得通的感情。

天秤座

現在起到2021年底前，你的桃花有7朵。木星進入你的戀愛宮位帶來幸運的能量，你遇上正桃花的機會特別高。你也許會遇到一個和你理想型大相徑庭的對象，因此，如果有遇見新的朋友，可別因為與你心目中的標準不符就冷落對方，多花點時間相處、瞭解彼此的興趣與價值觀，你會發現你一直在追尋的靈魂就藏在他的外表之下。所以，放下你的設限，你才能找到最適合的你的。建議你，有朋友邀約聖誕節以及跨年夜的活動，千萬不要錯過。

天蠍座

現在起到2021年底前，你的桃花有3朵，受到日月食相的影響，目前的你新桃花機會不多，你把時間花在自己、朋友、以及家人身上，你比較傾向於先專注在自身，調整好自己的狀態，審視過去的幾段戀情是不是有自己能夠改善的部分，再去迎接下一段戀情。所以，在你幾經調整之下，破鏡重圓的機會反而更高。不管是之前遺憾分手的對象、或是曾經曖昧暗戀的對象，最近將有個機會使你們重新聯繫上，回想起過去的美好回憶，其實你們都放不下對方。還想要這段感情的天蠍可要多把握了，你們舊情復燃的機會特別高。

射手座

現在起到2021年底前，你的桃花有4朵，火星進入你的命宮，將有一波桃花向你襲來，愛神緊緊鎖定你，讓你想甩也甩不掉。你能遇見一位有機會遇到能讓你想要全心投入的對象，或是前陣子仍曖昧不明的對象，主動與你確定對彼此的心意，你們的感情觀特別的一致、對於未來也相當有共識，因此不排除在2022年完成終身大事。

摩羯座

現在起到2021年底前，你的桃花只有1朵。12/19金星在你的命宮逆行，在這段時間前後你老是遇到話都不說出來的悶葫蘆對象，他對你若即若離，今天跟你從早聊到晚，明天又一整天都不回你訊息，搞得你整顆心都系在他身上，整天為這段感情煩惱，加上你個性也不算是主動出擊的類型，如果彼此都沒人表態，這段關係可能要拖上一段時間才能真正確定，如果到2022農歷年後仍沒有進展，不妨考慮一下別的可能性喔！

水瓶座

現在起到2021年底前，你的桃花有7朵。木星現在停留在你的命宮，讓隨緣的你開始意識到不能這麼隨波逐流，需要做出一些不同的改變才能結束脫單的情況。這個年頭女孩子主動一點反而是好事，不妨向從前的舊識、工作上的同事釋出一些善意，製造能夠相處的機會，說不定對你早已有好感的對象，主動向你敞開心房、表達隱藏在心底的愛意，讓你受寵若驚。年底的聖誕節與跨年夜都是很好的時機，不要錯過了好機會！

雙魚座

現在起到2021年底前，你的桃花有1朵。12/1海王星開始順行，過去你的感情起起落落，以為自己遇上不錯的對象，但相處久了又發現許多合不來的地方，各種爭吵不斷，卻又藕斷絲連，其實都是海王星逆行迷惑了你的雙眼，海王星順行後你會發現應該要為自己做出決定，去選擇能夠讓你生活更加喜悅、輕鬆的決定吧！