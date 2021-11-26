在經過一輪軌道轟炸的高超音速武器的熱烈議論後，美國媒體又幫中國發展出更新式的致命武器出來了，這一回要換《駭客任務》上場了。美媒《福斯新聞》聲稱有多位美國專家警告，美國很容易受到來自中國等國的電磁脈衝武器（EMP）攻擊，「留給美方投資保衛本國免受攻擊的時間已經不多了」。

美國激進右派媒體《福斯新聞》最近針對中國新聞報導的聳動程度，比起川普執政時期又上了一個新的台階。報導稱，美國國家和國土安全特別工作組執行主任彼得．文森特．普萊在日前的一個論壇上聲稱，「這是一個真正的威脅，未來可能通過一次EMP攻擊就贏得戰爭」，他們會將非核EMP攻擊和網路攻擊、物理破壞結合起來。普萊等專家還警告說，美國的電網和其他基礎設施，都可能被這樣的攻擊摧毀。

《福斯新聞》聲稱有多位專家警告，美國很容易受到來自中國等國的電磁脈衝武器（EMP）攻擊，「留給美方『投資』保衛本國免受攻擊的時間已經不多了」。（圖／FoxNews網站截圖)

《環球網》引述《福斯新聞》網站報導稱，多位美國專家警告，美國很容易受到來自中國等國的電磁脈衝武器（EMP）攻擊，「留給美方投資保衛本國免受攻擊的時間已經不多了」。中國已擁有「超級電磁脈衝武器」，並在今年夏天測試一種新型高超音速滑翔飛行器。

美國專家們還聲稱，這種高超音速飛行器可以部署電磁脈衝武器，並導致（美國）長期停電，從而破壞關鍵基礎設施並削弱美軍通信能力。由於電磁脈衝攻擊引起的長達一年的停電，可能會導致大約90%的美國人口死亡。

對於這種說法，網友回應稱，「他們所描述的電磁脈衝（武器）在很大程度上是來自想像力和科學幻想式的胡言亂語。 這將需要『卡林頓事件』的能量(1859年大規模太陽電磁風暴)才能造成他們說的大範圍破壞……」。

網友還說：「國必須停止試圖管理世界，並堅持所有國家按照美國的價值觀和目標行事。世界不是我們的，美國正在疏遠其他國家，通過美國貨幣或武器提供援助發出了錯誤的資訊。美國有足夠多的問題需要解決，所以先解決這些問題，然後再擔心國外的問題。」

《環球網》引述軍事分析人士表示，美國專家口中的「中國超級電磁脈衝武器」完全是空穴來風，與所謂的「新型高超音速飛行器」相聯繫進行渲染炒作，以博人眼球。美國專家們對這種技術的可行性、技術難度卻隻字不提，而是按照自己天馬行空式的想像得出了「可能會導致大約90%美國人口死亡」的誇張結論。

報導說，在美國《福斯新聞》報導中公開身份的專家，都在和電磁脈衝武器防護業務有關的美國企業裡擔任高級職位。