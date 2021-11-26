琳妲（林羿禎）是中職啦啦隊「樂天女孩」成員，同時也是知名網紅團體「反骨男孩」一員，擁有天使臉孔和傲人火辣身材，加上個性活潑開朗，人氣居高不下，有「啦啦隊女神」封號，近日推出全新年曆的她，也在社群搶先放送多福利照給粉絲，惹火畫面讓網友看了都臉紅心跳。

琳妲在社群曬出一張火辣照，只見她穿著超短版紫色上衣，胸前蝴蝶結設計，幾乎只遮住重點部位，渾圓南半球直接出來見客，搭配誘人表情，甜美中又不失性感，她也透露表情和動作是向同團好姊妹孟潔學的。

網友看了都直呼「這張殺傷力有點強大」、「布不夠遮了」、「好可愛好漂亮」、「這樣合法嗎？」擁有原住民血統的琳妲，水汪汪大眼加上甜美笑容，讓她圈粉無數，IG擁有超過71萬人追蹤。

琳妲除了啦啦隊和經營YouTube頻道，還把事業版圖擴展到餐飲業，和酷炫、蕾菈等人一起投資餐酒館，不過她也透露，曾經有富二代客人求她坐檯陪喝，還對她毛手毛腳，更想要帶她出去約會，讓她無奈對方根本把餐酒館當成酒店一樣。