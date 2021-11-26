第30屆「台灣精品獎選拔」得獎名單於11月24日公布，雃博（4106）俯臥位氣墊床從355件獲獎產品中脫穎而出，榮獲最高榮譽金質獎。

台灣精品獎（Taiwan Excellence Award）是經濟部自1993年設立之獎項，每年經嚴格選拔機制，依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」4大專業項目，同時考量「臺灣產製」條件，綜合評選出具「創新價值」之產品，授予台灣精品獎，作為臺灣產業的表率。台灣精品標誌已成為臺灣創新價值產品的共同品牌，可說是產業界的奧斯卡獎，在國際間享有極高聲譽。

雃博此次獲獎的俯臥位氣墊床，主要針對急性呼吸窘迫症候群（以下簡稱ARDS）患者設計，可應用於COVID-19引起的中重度ARDS患者的俯臥治療，其中單人護理的設計，協助護理人員得以單人協助患者進行每2小時面部翻面作業，除了確保病患俯臥通氣治療時的安全性、降低患者俯臥壓瘡風險，更可釋放出雙倍以上的護理人力照護患者，減輕醫療量能的負擔，進而提升醫療量能之運用效率。

自2020年COVID-19爆發以來，COVID-19最主要的併發症之一ARDS之臨床治療方式便逐漸受到矚目，根據美國醫學協會（American Medical Association）出版的《美國醫學會雜誌》（JAMA Internal Medicine）統計，出現COVID-19中度或重度症狀而需要住院的人當中，超過40％的患者出現ARDS的症狀，而所有ARDS確診病患裡，有50％的人不幸死亡，俯臥通氣模式（Prone Positioning）正是目前中重度ARDS的主流治療方式之一，此模式有助於改善呼吸衰竭病患的氧合狀態並大幅提升存活機會。

過往俯臥位治療模式較少於國內使用，而台灣疫情從5月開始進入三級警戒後，雃博為力挺台灣醫護，於2021年6月起於全台共捐贈34床俯臥位氣墊床給各大醫院（包含雙北熱點區輔大、亞東、耕莘、土城長庚、北榮等13家醫院），希望幫助COVID-19病患，降低醫護人員的壓力，幫忙解決醫療量能不足的問題，而日前中央疫情指揮中心也因應新冠疫情，為降低重症個案死亡率，將俯臥通氣治療納入健保治療給付項目。