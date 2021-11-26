一名火鍋店女員工在臉書發文，稱日前遇上一組客人急著把所有菜盤下鍋煮，不僅把鍋塞爆，也讓湯底濺到鍋外，不料她仔細一看才發現鍋內有大量客人自行帶來的食材。文章曝光後，網友連連抨擊該組客人太無恥。

一名火鍋店女店員在臉書社團《爆怨公社》發文，透露日前遇上一組客人，明明菜盤才剛上齊，其中一名婦人就急著把所有菜下入鍋中，導致鍋子被塞爆，湯底還因此濺濕桌面，弄得電磁爐髒兮兮。

女店員說，她往鍋裡一看，看見許多店內沒有賣的食材，還看見一塊刻有別家火鍋店名的豆腐，她才驚覺原來是客人自帶食材下鍋；女店員說，「難怪他們點的菜不多，全下也不至於湯水液出」，直呼該桌客人簡直是當員工都瞎了。

女店員還說，店裡餐點價位雖不便宜，但並不會因為客人點的較少，就給予差別待遇，並透露仍在猶豫要不要公布監視器畫面，讓該桌客人的家屬出面認領，直言不歡迎沒水準的客人，倘若每位客人都自帶食材，那他們該如何做生意。

文章曝光後，不少網友留言回應，「我以為網路上是演著玩的，原來是真的。帶東西去煮？不累嗎？婆婆們？」、「自帶食材？啊是不會買鍋底外帶回去自己在家煮就好了喔」、「不懂耶，要省錢不會在家煮火鍋，幹嘛自帶食材去火鍋店偷偷煮，整個很誇張耶！」、「這恥度無敵了」、「我覺得不帶外食，是對店家的一種尊重」。