原本充滿購物歡樂氣氛的黑色星期五，卻因南非發現的新冠病毒變異株恐將突破既有疫苗防護力，加上歐洲冬季疫情來勢洶洶，全球多國已實施嚴格入境及防疫限制，全球股市驚慌倒地。26日盤中，歐股重挫近3％，美國道瓊工業指數大跌800點，為一年多來最慘單日。

26日早盤，道瓊工業指數大跌2.3％，標普500指數重挫1.7％，那斯達克指數下跌1.1％。

在類股方面，航空與旅遊休閒股首當其衝。達美、聯合與美國航空都跌近7％。莫德納與輝瑞等疫苗生產商則是贏家，早盤分別強漲8.3％和5.6％。

華爾街恐慌指數VIX彈升40％，為近10個月最大盤中波動，觸及25.4的2個月高點。

德國26日新增確診案創下逾7萬6千例的單日紀錄，總死亡人數則突破10萬人。德國並將首度出動軍機運送新冠疫情的患者。

歐股尾盤時，德國DAX指數大跌3％，英國富時100指數跌幅2.8％，法國CAC指數跌深3.8％，代表歐洲藍籌股的STOXX 600指數則大跌2.7％。