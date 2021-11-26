比利時病毒學家范蘭斯特（Marc Van Ranst）26日表示，當地已有一名新冠肺炎（COVID-19）確診病例，被確認為感染最新的B.1.1.529變種病毒，讓該國成為繼南非、波札那、香港和以色列後，全球第5個確認被B.1.1.529入侵的地方。

美國「消費者新聞與商業頻道」（CNBC）報導，比利時著名的病毒學家范蘭斯特在推特上表示，當地一名曾到埃及旅行的確診病患，體內的病毒已被確認為B.1.1.529，並稱這名旅客11日自埃及返回比利時、22日出現症狀。

英國《電訊報》（The Telegraph）透露，這名確診病患是一名未接種疫苗的年輕女性，但她自埃及返回比利時途中僅經過土耳其，並未踏足南非、波札那、香港、以色列等目前已確認出現B.1.1.529病例的地區，顯示該變種病毒傳播的範圍比想像更廣。

B.1.1.529是最新被辨認出的新冠肺炎變種病毒，南非病毒學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）表示，該病毒的棘蛋白上共有32處突變，其中病毒首先與細胞接觸的受體結合區域（Receptor-binding domain，RBD）有10處突變，遠高於Delta變種病毒的2處。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）表示，現有疫苗是依據原始病毒的棘蛋白所研發，恐讓疫苗難以防護B.1.1.529；該局副醫療官哈里斯（Jenny Harries）更警告，這是迄今所發現「最具威脅性的變種病毒」。

世界各國已提高警覺，開始限制來自高風險地區的旅客。不過世界衛生組織（WHO）發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）表示，各國不應立即實施入境限制措施，而是在考量風險下，以科學證據為基礎擬定政策。