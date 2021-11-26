《盧秀芳辣晚報》

1218四大公投，剩下不到1個月的時間就要投票，中天新聞則針對「珍愛藻礁公投，你會頭同意票、還是反對票？」進行街訪民調，結果，大部分民眾挑選的答案都是「千年藻礁、全球唯一當然要保留」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》26日派出記者辮子妹針對「珍愛藻礁公投，你會投同意票、還是反對票？」進行街訪民調，並提供6個選項提供受訪民眾選擇：1.千年藻礁、全球唯一當然要保留；2.我愛地球，中油第三天然氣接收站可以蓋別的地方；3.藻礁好難懂，我投同意是想教訓蔡政府；4.千年長出來的廢物石頭，留它幹嘛；5.藻礁不值錢，蓋三接、蓋發電廠我要供電穩定；6.我挺民進黨，堅定信仰不動搖。

結果顯示，有21位受訪民眾參與這次投票，其中10人選擇選項1；7人選擇選項2；4人選擇選項6；3、4、5選項則都沒有人選擇。

一位年輕人表示，「贊成要保護藻礁。」一名男子則表示，「我覺得不應該蓋啦。」另一位先生也表示，「好幾千年才會形成，破壞了就沒辦法恢復了。」另外，一位男子則指出，在野黨的時候，它要保護藻礁。現在執政黨的時候，它不要保護藻礁了。所以這個是太可怕的一個執政黨，所以讓台灣人民、年輕人受騙，這非常嚴重。任何一個執政黨、國家，如果前後講話不一，就會失去人民的信任。

還有一位婦人剛開始時表示，「到底要不要蓋？我不知道耶，我覺得是不要蓋啦！就是環保，它現在是要去蓋嘛，本來沒蓋，現在要去蓋，那就不要蓋呀，照原來的，因為環保嘛。」後來該婦人說，「我挺民進黨，堅定信仰不動搖呀。」

此時，辮子妹提醒該婦人說，民進黨的立場是要蓋三接喔！婦人回說，「沒有我還是挺它(民進黨)，我就是挺它。」辮子妹問，「妳剛剛跟我講的不一樣..」婦人說：「因為我剛剛看這個字，看得不是很清楚啦。」